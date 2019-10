Mäeküla ja Suurpalu vahel algas veel vastu talve tee-ehitus

Tellijale

Palmi märkis, et kogu objekti tähtaeg on tuleva aasta 28. august, kuid selle aasta sees on kavas ära teha pool remonti minevast Mäeküla–Suurpalu lõigust ja ehitada aluspõhja ka Mäekülast Sargvereni viivale jalg- ja jalgrattateele. «Alustasime töid Suupalu-poolsest otsast ja mahtu hinnates peaks see valmis olema umbes kuuga,» lisas ta.