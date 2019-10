Meenutan kõigepealt Järvamaa inimestele, et kunagi väikevaldade loodud Väätsa Prügila ASi eesmärk oli tegeleda pisiprügilate koondamisega, kõrvaldada probleem, et prügi ei veetaks metsa alla. Praegu on omavalitsustel võimalik leida hangete kaudu inimestele kõige soodsam lahendus prügi käitlemiseks. Kes prügi kodukonteinerist ära viib ja kuhu, ei ole inimestele eriti oluline.