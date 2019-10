Väätsa prügila Türi vallale kuuluvate aktsiate müügi plaan hakkab üha enam lõputut küünlapäeva meenutama. Olukord, kus avalikkusele öeldakse, et aktsiaid müüakse, siis jälle, et ei müüda, vaheldub nii kiiresti, et järg on ammu käest läinud.