Õpilased saavad tasuta osaleda suurel keskkonnakonverentsil

Ragn-Sellsi kommunikatsioonijuht Rainer Pesti ütles, et kliimaprobleemid on tõusnud kõige olulisemaks teemaks maailmas ning on selge, et praegu valitsevaid majandusmudeleid ja inimeste ületarbimisel ja raiskamisel põhinevat käitumist tuleb muuta. «Meil on vaja noori, kes aitavad tulevikus neid muutusi juhtida. Paraku on näha, et kriitiliste otsuste tegemine ja jätkusuutliku maailma ülesehitamine jääb just uuele generatsioonile,» lausus ta.