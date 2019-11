Entusiastid utsitavad korteriühistuid kompostima

Tellijale

Kompostiljon ja korteriühistute liit tegid sügisel ligi 230 Eesti korteriühistu seas uuringu. Selgus, et enamik korteriühistuid pole kompostimist kaalunud, sest ei näe selleks vajadust või omavalitsuse nõuet. Samas need korteriühistud, kes on kompostimisele mõelnud, peavad takistuseks ühistu liikmete huvipuudust ja kompostrite kõrget hinda.