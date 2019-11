Eelmise nädala Järva Teatajas ilmus rahvastikuminister Riina Solmani artikkel «Maal elamise võlud ja valud rahvastikupoliitilises vaates». Pealkirja järgi võiks eeldada, et ministrit ajendab mure maainimeste eluolu pärast ja ta pakub lahendusi. Tegelikult on kirjutises hoopis hulganisti arve, mis on võetud statistikaameti mingisugusest prognoosist ja mille teadmine ei murra ainsatki muret. Olgu veel mainitud, et kui statistika annab mingigi pildi situatsioonist, siis prognoos, olgugi tehtud statistikale tuginedes, on suuresti pastakast välja imetud.