Mehed võtsid kätte ja tegid mälestusmärgi korda

Viru küla seltsi juhatuse liige Harti Paimets ütles, et mälestuspaik on rajatud kodanikualga­tuse korras, koduvalla raha toel ja külarahva käte jõul.

Kivi ei kuulu juriidiliselt ei mõisat haldavale külaseltsile ega teadaolevalt ka omavalitsusele. Viru küla seltsiga seob kivi niipalju, et see asub mõisapargis ja on kohalikele oluline. Külanaised on kõik need aastad hoidnud mälestuspaiga korras ja hoolitsenud lillede eest.