Vabatahtlik neiu andis eile sõdurivande

Tellijale

Seitsmeks jõuab eelmiselt ringilt kasarmu ette kaks veoautot. Viimaste seas kasarmusse jäänud sõdurpoisi kandam raksatab vastu põrandat. Ahastavad vandesõnad reedavad, et koti rihm on pooleks, aga seersandi abiga seotakse otsad kokku. Väljas lõhnab ootusärevus töötavate mootoritega veokite heitgaasidega segunenud sigaretisuitsu järele. Päiksetõusuni on jäänud veel tund.