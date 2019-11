Türil ehitatud elementmajad on Norras kõrges hinnas

Tellijale

Kui Profab Houses Türil alustas, oli seal 26 töötajat. Tegevjuht Stina Eigi ütles, et praegu on Türi tehases 21 töölist ja kolm inimest kontoris. Ta märkis, et inimesi pole juurde tulnud, aga tõhusus on kõvasti suurenenud.