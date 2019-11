Tellijale

Värskelt avatud näitus on pühendatud Peeter Toominga 80. sünniaastapäevale ja tutvustab valikut tema originaaltöödest. Tutvustusest on lugeda, et Peeter Toominga visuaalne käekiri lähtub tungist oma kaadreid subjektiveerida optiliste, geomeetriliste või tonaalsete distorsioonide abil.