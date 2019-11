Tellijale

Rammumeeste maailmas on asi lihtne: ole tugev ja võida võistlustel esikohti. Nii jääd korraldajatele ja reklaamiandjatele silma ning saad kutseid võistlustele üle maailma.

Et võistlustel meeste ette seatavad raskused ületavad tihti inimvõimete piire, on asi lihtne üksnes paberil. Iga jõuproov on võitlus – Marko Remlik teab seda kõike väga hästi.