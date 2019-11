Mäost mööda tuhisevad bussid panevad järvalasi ahastama

Tellijale

Paidelane Tiiu ütles, et Paidest Tartusse läheb ainult üks buss päevas ja viimane buss Mäost väljub Tartu poole kell 12.40. Tiiu selgitusel on ta sel teemal suhelnud korduvalt nii JÜTKi kui maanteeametiga, kuid on aru saanud, et see on mõttetu. «Pall põrgatatakse ühest väravast teise,» sõnas ta.