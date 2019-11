Carl Robert Jakobsoni sauna palgid tõid lisatööd ja kulu kaela

Tellijale

Kuid töötegijate näod pole murelikud mitte selle pärast, et nende objektil suri 41aastaselt ärkamisaja suurkuju ja ajalehe Sakala asutaja, vaid ehitis on oota­matult halvas seisus. See tähendab, et pärast jõulegi tuleb meistritel saunaga jätkata ja SA Eesti Maaelumuuseumid peab leidma lisaraha seni plaanitud ligemale 37 000 eurole, mille sisse oli arvatud OÜ Arcus Projekti koostatud muinsuskaitselised eritingimused ja põhiprojekt, ehitustööd ja muinsuskaitseline järelevalve.

«Meile halva üllatusena tuleb väga palju palgivahetust, kuna palgid on mädanenud ja putukatest kahjustatud,» lausub Eesti Maaelumuuseumide Jakobsoni talumuuseumi peaspetsialist Kersti Tammiksaar. «Hoonet tõsteti natuke, et saada alla korralik tuulutus. Katus on tegemisel, aga seest tuli kõik seinad lahti võtta. Vanade puumajadega on ju nii, et kunagi ei tea, mis üllatused sealt välja tulevad.»