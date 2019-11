Tellijale

Hunniku ehitusprahi ja selle otsa kallatud riidehunnikuga leidis lähima talu perenaine Triinu Leinberg, kes lapsevankriga aeg-ajalt jõeäärsele rajale jalutama keerab. Prügilasus heinamaa on küllaltki kõrvalises kohas, nii et juhuslikud möödujad sinna naljalt ei sattu.

Leinberg ütles, et ehitusprahti ja katkiseid mööblitükke on sinna veetud ka eelmisel aastal. «Kuigi see pole meie maa, olen käinud seal koristamas, sest ei taha, et kodu lähedale tekkiks omaalgatuslik prügimägi,» ütles ta.