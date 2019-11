Tellijale

Paide mudeliringi juhendaja Tarmo Alt ütles, et selles sarjas võisteldakse standardsete 1:18 suuruses mudelitega, et kõikidel osalejatel oleksid võimalikult võrdsed tehnilised tingimused. Rajal on noored üle Eesti, kes on võistlenud vähem kui kaks hooaega.