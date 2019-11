Türil ravitakse tervist uues keskuses

Tellijale

«Valmis!» sai tervisekeskuse juht perearst Toomas Tamm kohaletulnutele kinnitada. Et siiski on majas mõni riiul kokku panemata, arvuti ühendamata või et eelmisel nädalal suure kolimistöö ära teinud perearstid ikka veel asju lahti pakivad, on tegelikult nüüd väike mure. «No nipet-näpet on veel teha,» märgib Tamm diplomaatiliselt.