Järva tarbijate ühistu suurim kauplus Paide Maksimarket tähistas hiljuti 20. sünnipäeva. On märkimisväärne, et kümme töötajat on ametis olnud kaupluse avamispäevast saati. Neist mõnda ei näe inimesed ehk mitte nii sageli lettide ja riiulite vahel askeldamas, kuid nende tegevus ja otsused hoiavad maakonna suurimat kaubandusettevõtet kindlal kursil. Nii näiteks on kõik need aastad kauplust ja 78 töötajat juhtinud Tiiu Lunts ning tööstus- ja esmatarbekaupade valiku eest hea seisnud Hilja Kallas.