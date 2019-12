Tellijale

Türi vallavolikogu esimees Andrus Eensoo ütles, et kolm omavalitsust on teemat omavahel arutanud. Et Türi valla elanikud Koeru hooldekeskuse teenuseid ei kasuta, jõuti üksmeelsele otsusele, et Türi vald praeguse seisuga võimalikus omastamises ei osale.