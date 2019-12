Tellijale

Oma uksed avab ligi 30 teadusringi üle Eesti, nende seas ka Koeru noortekeskuse robootika töötuba. Valikus on mitmesuguseid tegevusalasid, nagu robootika, matemaatika, programmeerimine, füüsika, loodusmatkad.

Eesti teadushuvihariduse liidu esimehe Heilo Altini selgitusel on loodus-, teadus- ja tehnoloogia valdkond oluline seetõttu, et puudutab kõiki elualasid. «Teadushuviharidus pole nii populaarne ja lihtsasti mõistetav kui jalgpall või laulmine, kuid just teadusringid annavad lastele tulevikuoskusi,» ütles ta.