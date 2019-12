Tellijale

See väide ei pea paika. Tegelikult väljub Mäost Tartu suunas päevas kuus ja Mäekülast kaheksa bussi. Vahe ei ole kolmekordne.

Kommertsliinid peatuvad ikka seal, kus on nõudlust. Veel kaks aastat tagasi peatus Mäekülas ligi 20 kaugliinibussi päevas. Nõudlus on teinud korrektiive ja alles on neid jäänud tunduvalt vähem.