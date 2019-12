Kuigi hakkame end tasapisi jõululainele häälestama, ei näita loodus veel märkigi sellest, et lähiajal võiks maa valendava lumevaibaga kattuda. Ilm on hallimast hallim. Hall on neutraalne või akromaatiline ehk värvuseta värvus. Euroopas ja USAs korraldatud küsitlused näitavad, et halli värvust seostatakse igavuse, ebamäärasuse, vanaduse, ükskõiksuse ja tagasihoidlikkusega. Ainult üks protsent vastanutest nimetas halli oma lemmikvärvuseks.