Telefonid pihku: Karmo Nigula rokib näosaates Paradoksiga

Tellijale

Kas see tähendab, et taustatantsijate asemel on lavabändis ka ülejäänud Paide poisid? Kas ühisgümnaasiumi teatriringi kaaslasest muusikuks sirgunud Bert Järvet, Paradoksi meeste muusikutest pojad, äkki Madis Aesma? «Midagi sinnapoole, võib-olla,» jätab Karmo otsad lahtiseks.