Esirattur sobitab noortega sõprust

Tellijale

Sellest aastast on Tene Must Paide avatud noortekeskuse noorsootöötaja. Kuu alguses Paide muusika- ja teatrimajas olnud noortevaldkonna tunnustusüritusel käis tema nimi läbi aasta noorsootöötaja kandidaatide seast, nii et teekond noorte ja otsustajate südamesse just ülemäära kaua aega pole võtnud.