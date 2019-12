Sandra Plakk (vasakul) ja Kirke Perillus rõõmustavad selle üle, et mängujuhitöö annab peale rahalise kasu ka emotsionaalselt palju tagasi.

Juba teist aastat tegutseb Türi põhikoolis minifirma Mängime Koos. Mängujuhtimisteenust osutav ette­võte on kujunenud nii edukaks, et selle liikmetel on peaaegu kõik nädalavahetused tööd täis.