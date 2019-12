Pakiautomaatide kõrghooaeg on käes

Paide Maksimarketis asuva Itella postipakiautomaadi juures on abiks Rando Saviir ja Maria-Magdaleena Lillak. Rando ütleb, et jõulueelne aeg on üsna töine ja pakke väljastavad nad alates poe avamisest kuni uste sulgemiseni.

FOTO: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja