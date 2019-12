Tellijale

Ettevalmistused peavad algama juba mitu päeva varem. «Ei maksa ette kujutada, et lähed jõululaupäeval poodi, haarad sealt külmutatud hane kaenlasse ja õhtuks on praad laual. Oh ei! Suur külmutatud lind, olgu see siis kalkun, broiler või hani, peab külmikus eelnevalt vähemalt kolm päeva sulama,» hoiatab Kasvand.