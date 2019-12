Paide tervitab uut aastat tuhandete eurode eest

Tellijale

Pidades silmas nii lemmikloomade heaolu kui ka keskkonda, on aastavahetuse tähistamise kombed muutumas. See puudutab ka taevasse lastavat saluuti. Kaalutakse ilutulestiku ärajätmist, selle asendamist näiteks valgusetendusega, või on need otsused juba vastu võetud.