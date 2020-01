Kui perre sünnib laps ja ta veidi kasvab, siis tihti kingitakse talle rahakassa ja õpetatakse, et oma taskuraha koguda on vajalik, sest säästude eest saab midagi toredat muretseda. See tundub väga mõistlik ja kasvatab lapses vastutustunnet. Laps kogubki õhinaga ja ikka kaugemat eesmärki, millegi toreda ostmist, silmas pidades.