Tantsuproov juhatas peo ettevalmistused sisse

Eelmise nädala lõpul tegid Paides Hammerbecki põhikoolis proovidega algust noorte sega­rühmad. Järvamaa laulu- ja tantsupeo üks idee autoreid ja lavastajaid, Kätlin Merisalu, täpsustas, et hajutamisele tuli Andre Laine seatud tants «Armastuse rohi» ja kohal oli ka autor õpetussõnu jagamas. «Andre tegi selle esialgu «Koolitants 2019» festivalile, ent nüüd kohandas ümber nii, et see sobib ka meie peole. Seega saab natuke teistsuguse rahvatantsuga kavasse värskust tuua,» ütles ta.

Merisalu lisas, et temal kui peo liigijuhil hakkas proovi kõrvalt jälgides mõte kohe liikuma selles suunas, kuidas asi võiks tantsupeoetendusel staadionil välja näha nii, et ka publikul oleks põnev vaadata. «C-rühmi on meil küll vaid neli, aga usun, et on võimalik küll nendega kogu väljak ära täita. Mina olen elevil,» lausus ta.