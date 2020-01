Tellijale

Järvamaa Ühistranspordikeskuse tegevdirektor Harri Lepamets kinnitusel on uus teler soetamisel ning reedel peaks saama üles pandud ja inimesed saavad jälle tabloolt bussiaegu vaadata. "Kahju on natuke alla 1200 euro. Ka politseile tegime selle kohta avalduse," täpsustas ta.

Lepamets selgitas, et majas on küll nende infotöötaja, pakiveo punkt, kauplus ja puhvet, kuid töövälisel ajal on ootesaal järelvalveta. "Varem oli Paide Haldusel inimene pidevalt kohapeal, kuid nüüd käiakse koristamas."