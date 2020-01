Tellijale

Kodutütarde ridadesse kuulub Järvamaal 330 tütarlast, kellest ligi pooled olid peoõhtuks tõmmanud vormid selga ja sättinud vormimütsid pähe, et tähistada Kaitseliidu ülem Johannes Roska (Orasmaa) poolt kodutütarde esimese põhimääruse kinnitamisest 19. jaanuaril 1932. aastal alguse saanud organisatsiooni sündi.

Järva kodutütarde ringkonnavanem Gerly Leit kinnitas, et peokutse said kõik ja tulid need, kes selleks soovi avaldasid.