Kevadpealinnas on puhkenud esimesed sinililled

Tänavu on juba neljas aasta, kui Türi töökeskus sel moel kampaaniasse «Anname au» oma osa annab. Töökeskuse tegevusjuhendaja Aita Saks sõnas eelmisel aastal Järva Teatajale, esimesel aastal saadeti Türile spetsiaalse raua abil vildimaterjalist välja lõigatud lilledetailid ja siis oli näputöötegijatel ülesanne need ainult kokku liimida.

Järgmisel aastatel usaldati tegijate kätte stantsid ka, nii et mehed lõikasid vildimaterjalist lilleõisi välja ning teised kleepisid kokku ja paigaldasid kinnituse. Et stantsimise said mehed juba küllalt hästi käppa ja töö läks kiiresti, aitasid nad eelmisel aastal ka Karula hooldekodule detaile välja lõigata.