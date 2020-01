Makaronid ja frikadellisupp maitsevad lastele koolis enim

Tellijale

Endrikson selgitas, et Daily kaubamärgi all toitlustav Baltic Restaurants Estonia AS korraldas läinud aasta lõpul üle 4600 õpilase, koolitöötaja ja lastevanema seas küsitluse, et saada aimu laste toitumiseelistustest ja rahulolust koolitoiduga. «Järvamaa koolidest osalesid küsitluses Koeru keskkool, Paide Hammerbecki põhikool ja Paide Hillar Hanssoo põhikool,» märkis ta.