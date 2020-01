Tellijale

Elis märkis, et tegelikult ta arvas, et võib isegi prillid saada just seetõttu, et ta loeb palju ja on telefonis ka. «Mul ei oleks midagi selle vastu, kui oleksin prillid saanud. Minu ühel lemmikraamatu kangelasel Harry Potteril on samuti prillid. Minu meelest teevad prillid inimese targemaks,» lausus ta.