Paide kunstikooli õppekoordinaator Kristina Such ütles, et sedapuhku said näitusel võimaluse töödega särada kunstikooli viienda klassi õpilased. «Vanust on neil keskmiselt 12–14 aastat ja kunstikoolist tarkust taga nõudmas on nad käinud viie aasta jagu,» täpsustas ta.

Such märkis, et ajaloolise Roosna-Alliku koolimaja seintel on 15 tööd, mis on koondunud nime alla «Jälg ajalukku». Teisisõnu tahavad need noored inimesed vaatajale öelda, et nad on hakkama saanud millegi erilisega, millel on ehk paljude aastate pärast tagasi vaadates tähendus.