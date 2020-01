Vallavanem pöördus oma nime puhtaks pesemiseks politsei poole

Tellijale

Video on üles laadinud «Anonymous Türi vald». Kes selle nime taha varjub, pole praegu teada. Video alguses näidatakse kaardil kohta, kus hiljuti teed remonditi ja kus asub vallavanema vanemate kodu. Seejärel on videolõigud kaks nädalat tagasi «Aktuaalses kaameras» olnud uudisloost, kus oli juttu, kuidas sooja talve tõttu teed lagunevad ja kohalikud omavalitsused on hädas nende remontimisega.