Türi muusikakool kannab aasta huvikooli tiitlit

Tellijale

Türi muusikakooli direktor Silja Aavik ütles, et ta oli teadlik kooli esitamisest tunnustusele ja on selle eest väga tänulik. Tema andmetel oli huvikoolide kategoorias 13 kandidaati, kelle seast valiti välja kolm.

Märkimisväärne on Aaviku meelest see, et kuigi huvi­koole on seinast seina, olid kuus kandidaati just muusikakoolid. Ka kolm väljavalitut olid kõik muusikakoolid: Türi kõrval kandideerisid veel Pärnu ja Võru muusikakool.