Juba mõnda aega on türilaste meeli äreval hoidnud linnas ringi jalutav ilves. Looma nähakse kord ühe, kord teise linnaserva koduhoovides uitamas. Linlased on ärevile ajanud ka tõik, et just viimasel ajal on kadunuks jäänud mõni kodukass ja karde­takse, et ettearvamatu käitumisega metsloom võib ohtu kujutada ka väikelastele.