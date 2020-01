Lapsed räägivad Vabadussõjas käinud isadest

Tellijale

Linda Kald (88) juhatab mind elutuppa, kus ta on paki sajandivanuseid fotosid lauale laotanud. «See siin on minu isa Johannes Eduard Muulmann. Neljast vennast kolm käisid Vabadussõjas. Need siin on isast nooremad onud Aleksander ja Rudolf,» ütleb Linda kahele teisele fotole osutades. Vennad piltidel on äravahetamiseni sarnased.