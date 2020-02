Aravete piirkonna inimeste seas on viimastel päevadel kütnud kirgi lasteaiahoone saatus ning seoses sellega tekkinud kuuldused, et piirkonda ähvardab pere­arstist, apteegist ja hooldekodust ilmajäämine. Kuigi need kuuldused ei pea paika, on tõsi see, et Järva vallale kuulub Aravetel kuus hoonet, mille üleval pidamiseks raha napib.