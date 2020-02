Samal ajal kui apteegireformis pole ikka veel lõplikku selgust ja spekuleeritakse, et 1. aprillist võib suur hulk rohupoode uksed kinni panna, alustas Paide perearstikeskuses teisipäeval tegevust Südameapteek. See on linnas kolmas selle keti apteek, aga maakonnas on neid kokku kuus.