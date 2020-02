Enda ja maailmaga pahuksis noored pagevad kodust

Tellijale

Läinud aastal on Paide politseijaoskonnale teatatud 15 alaealise kadumise juhtumist, neist mõni on olnud ühe ja sama alaealisega, nii et kokku on politsei aasta jooksul tegelenud 11 kadunud alaealise juhtumiga. Mõne juhtumi puhul on lapsevanem teatanud kadunud lapsest, politseinikud alustavad esmategevusi, kuid laps on tulnud paari tunni möödudes koju tagasi.