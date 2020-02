Tellijale

Järvamaa kolmele omavalitsusele pakub riik 215,7 kilomeetrit teid. Kõige rohkem, see on 111,1 kilomeetrit, võib riigilt teid oma kätta saada Järva vald. Türi vallale pakub riik 61,1 ja Paide linnale 43,5 kilomeetrit teid.

Majandusministeeriumi teedetalituse peaspetsialist Pavel Karev ütles Postimehele, et koos teedega antaks omavalitsustele ka raha juurde. Selleks on koostatud kalkulatsioon. Kokku on praegu kaasavaraks arvestatud 7,2 miljonit eurot 3400 kilomeetri kohta, mis teeb keskmiselt 2100 eurot kilomeetri peale aastas.