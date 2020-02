Andekaid lapsi jagub suure linna mitmesse nurka

Tellijale

Andeka Lapse sihtkapitali nõukogu esimees Aivar Tubli kiitis õpetajaid, kes oma andekaid õpilasi märkasid ja olid kõige agaramad kandidaatide esitajad. «Nõukogu otsus kümne preemia laureaadi valikul oli konsensuslik. Arvestasime kandidaatide õppeedukust, saavutusi ja iseloomustust ning selle põhjal selgusid tublimatest tublimad. Sihtkapitali nõukogul on hea meel, et kandidaate oli ja laureaate on üle omavalitsuse,» lausus Tubli.