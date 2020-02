Enesetapjaliku käitumisega kiiruseületajad pole kuhugi kadunud

Tellijale

See oli jaanuari keskpaigas, mil Kuressaarest 16 kilomeetrit Kuivastu poole juhtus traagiline liiklusõnnetus: 37aastane Andres sõitis tema ees liikunud Volvole sisse. Õnnetuses kaotas elu Volvot juhtinud 27aastane naine, tema kaheksakuune laps ja sõidukis viibinud 58aastane naine. Noorest naisest jäid maha mees ja teine väike laps.

Eksib see, kes arvab, et Järvamaa liiklus on ülirahulik. Möödunud aastal kaotas siin elu neli inimest. Ka Järvamaa teedele jagub enesetapjaliku liikluskäitumisega kiiruseületajaid, joobes juhte, juhtimisõiguseta juhte, turvavarustuse mittekasutajaid ja politseinike eest ärasõitjaid. Jagub õnneks ka politseinikke, kes seda kõike ohjama peavad.