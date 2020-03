Tellijale

Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem ütles, et suurteks õppusteks läheb tarvis suuremat ja mitmekesisema maastikuga tsiviilterritooriumi, kui on võimalik kasutada ükskõik millisel kaitseväe harjutusalal.

Seni on kaitseväe suurõppusi, nagu Kevadtorm ja Siil, peetud tavapäraselt vaheldumisi Lõuna- ja Ida-Eestis. «Tundub, et oleme nad ära kurnanud. Kaitseväele pole geograafiliselt oluline, millises Eesti otsas õppusi korraldada. Meile on tähtis, et teedevõrk ja maastik vastavad taktikalistele soovidele. Muuhulgas arvestame ka PRIA toetuste aluseid maid, mis võivad lihtsustada maade kasutamist õppusel,» selgitas ta.