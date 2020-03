Viirusehirm hiilib vaikselt ka Järvamaale

Tellijale

Paide Selveri Südameapteegi juhataja Ilme Piirisalu ütles, et uut partiid käte desinfitseerijaid on kesklattu oodata 5. märtsiks. «Apteekidesse jõuavad need ehk järgmisel nädalal, aga see pole sada protsenti kindel, sest kuuldavasti on ka tootjad ja sisse­toojad nii suurte koguste hankimisega hädas,» lausus ta.