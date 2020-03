See ei ole rahvusromantiline sentiment, et mulle meeldivad armsad möödunud sajandi alguses ellu ärganud väikesed külakoolid. Ega seisukoht, et mida väiksem, seda parem, mis siis, et kulu on suur ja tulu väike. See on ratsionaalselt läbi mõeldud positsioon, mis, nagu paljude valdade tellitud arvutused, lähtub hetkeolukorrast ja vaatab kaugele tulevikku.