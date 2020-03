Vargamäe tõsteklubi võitis kolm meistritiitlit

Tellijale

SK Vargamäe vanemtreener Ahti Uppin andis teada, et klubi oli väljas nelja naise ja seitsme mehega. «Kahjuks Rasmus Jalast haigestus ega saanud võistelda, nii et päris plaanitult võistlused ei läinud ja mõni asi jääb hinge kriipima,» ütles ta. «Armas Reisel ei saanud võistluspäeva hommikuks kehakaalu kuni 61 kg sisse. See juhtus esimest korda. Kui oled 1,2 kg üle, siis ega tunniga seda alla saa. Tuli minna kaaluklassi kuni 67 kg, kus juba varem oli ette teada, et maksimum on hõbemedal. Nii läkski.»