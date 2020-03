Türi ilvese kurva lõpuga lugu

Leivitsi ütlust mööda on oht ka selles, et loomalaps harjub inimesega ja kaotab hirmu inimese (või mõne kodulooma) ees või lausa hakkab arvama, et ta on inimene.

«Teisisõnu, kasvatamine looduse tarvis on üpris erinev sellest, mida kiputakse tegema või arvama,» lausus ta. «Oluline on võimalikult vähe kontakti inimesega ja kontakt peaks pigem ebameeldiv olema, et loom pelgaks inimest. See on loomale parim. Kahjuks on maailmas iga aasta juhtumeid, kus mõni üleskasvatatud loom inimest ründab ja surmab.»

Madis Leivits ütles veel, et kui selline käitumuslik muutus on juba välja kujunenud, siis on raske või lausa võimatu seda muuta. «Kui inimese puhul peetakse ebanormaalseid käitumisi haiguslikuks, millega tihti kaasneb ravi või mõni kinnine asutus, siis metslooma ebanormaalne käitumine (ka inimese mitte pelgamine) on nii-öelda vaimne haigus,» selgitas ta. «See ei ole talle kasulik, kas ta siis ei tule looduses toime ja pigem tuleb inimese juurde, samas võib ta olla agressiivne, sest ei pelga inimest ja võib võtta teda konkurendina.»

JÄRELLUGU

Nädal tagasi esmaspäeva õhtul leiti Türilt ühe eramaja aiast surnud ilves. Seesama noorloom, kes oli viimased paar kuud end kevadpealinlastele siin-seal näidanud.

Türilt viidi ilves Tartusse. Seal lõigati metsloom lahti ja püüti leida täpsemaid põhjusi, miks ilves kevadpealinnast surnuna leiti.

Metsloom oli kassi kaalus

Iga päev vigastatud metsloomade abistamisega tegelev Eesti maaülikooli loomakliiniku loomaarst Madis Leivits ütles eelmise nädala lõpus, et lahanguprotokoll on tal küll vormistamata, kuid looma surma põhjused on selged. «Ilves kaalus neli ja pool kilogrammi, mida on sellises vanuses looma kohta üüratult vähe,» lausus ta. «See oli esimese aasta loom, kes olenevalt sellest, kas tegemist on emas- või isasloomaga, peaks sellises vanuses kaaluma kümme kuni kakskümmend kilogrammi. Türi ilves oli emane ja oleks eelduste järgi pidanud kaaluma paarteist kilogrammi.»

Teisisõnu, ilves kaalus sama palju kui mõni pisem kass.

Leivits lisas, et Türi ilves oli tugevas alatoitumuses, lausa näljast kurtunud, kuid mitte ainult. «Ilvesel oli väga-väga suures koguses seedetrakti parasiite. Küll olid ta magu, ümar- ja peensool täis paksult paelusse,» ütles ta. «Kui alguses vaatasime, et ilves on süüa saanud küll – sool tühi ei olnud –, siis lahti lõigates me sealt midagi muud peale parasiitide ei leidnud.»